La ley no contempla un aumento a tarifas de transporte por rezagos: Únete Pueblo

Por: Andrea Rodríguez





Luego de que los empresarios transportistas volvieran a insistir en un aumento a la tarifa del transporte señalando que es necesario por el déficit de camiones que tienen, la dirigente de Únete Pueblo, Rocío Montalvo, mencionó que la ley no contempla un aumento por rezagos.

"La ley marca que es un aumento de inflación, un análisis tarifario anualmente, no cada que ellos quieran, tiene que ir de la mano con inflaciones, salarios, ellos están pidiendo rezagos y la ley no contempla rezagos.

"Si se llegase a hablar de una tarifa, se estaría hablando realmente sobre temas de inflación, no sobre rezagos. Ellos hablan de un rezago de un 41%, ese rezago y el que la autoridad no haya hecho un análisis tarifario anualmente no es problema del usuario", mencionó Montalvo.

Hasta el día de hoy los transportistas señalan que hay un aumento aprobado, sin embargo, Montalvo mencionó que esa acta de aumento se aprobó en septiembre y ya fue desechada en la sesión de mayo del 2019.

Entre los acuerdos de esa sesión se aprobó que los transportistas abrieran la información de enlaces inteligentes para conocer los ingresos reales por ruta, por empresa, los números de usuarios que utilizan el servicio, las unidades con diésel, los gastos operativos, entre otros, sin embargo hasta el momento ellos no han presentado la información.

"No pueden estar ellos estar solicitando un aumento al gobernador por un acta que ya venció y por otro lado no han presentado información al respecto, además no han hecho lo que prometieron para el aumento, que era la inversión de unidades, que esto no es a cambio de un aumento sino un cumplimiento que ellos deben de realizar porque su permiso fue autorizado por un cierto número de unidades, modelo y frecuencias de paso", apuntó.