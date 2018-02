Invitan Scouts a unirse a su causa

Iram Hernández

Por:

A la hora de hacer el bien y de integrar un equipo de trabajo con liderazgo y donde se anteponga el bien común, las capacidades diferentes quedan a un lado, ejemplo de ello son los Scouts de la provincia Nuevo León.

Dora Luz López con 13 años de edad cursa la secundaria, de las 07:00 hasta pasado el mediodía sus jornada transcurre como la de cualquier chico entre clases, recreo y las tareas, pero las tardes y fines de semana son totalmente distintos, se pone la pañoleta, el uniforme y va a las reuniones de su tropa.

En ella ha aprendido valores como el respeto, la responsabilidad, el trabajo en equipo, compañerismo, cuidar y desarrollarse en la naturaleza, y principalmente a divertirse y saber que a pesar de usar una silla de ruedas, ella es parte de una organización muy importante.

El pasado fin de semana, la pequeña, al igual que otros poco más de 2 mil Boyscouts y chicas guías, conmemoraron el 161 aniversario del fundador del movimiento Scout, Robert Baden- Powell, en un evento masivo en el Parque Fundidora.

Dora Luz, comentó que como parte de las actividades altruistas la asociación Scout Provincia Nuevo León está preparando un evento denominado "Tapatón", a través del cual estarán realizando recolección de tapas plásticas para su posterior reciclaje, y con ello destinar apoyos a otras asociaciones que atienden a población vulnerable.

"Tengo desde el 2014, son 6 años ya, me pareció divertido y entretenido. Antes hacía mucho ejercicio y como mi papá me dijo que sería buena idea me anime a meterme. Me gusta mucho jugar con mis amigos, estar en campamentos y demás, en el grupo 4 (de 11 a 14 años).

"De las enseñanzas como scout han sido muchas cosas nuevas que antes no sabía de la naturaleza, valores, manualidades, y los valores como amistad, respeto y responsabilidad que debemos tener los que usamos la pañoleta de scout", comenta sonriente.

Y es que, pese a la creencia que es una actividad solo para varones, desde hace muchos años esto ha cambiado, y tanto scoutsgirls como las guías (grupos solo de mujeres) participan por igual, así como la integración de niños y jóvenes con alguna discapacidad o retraso motriz o cognitivo. Por ello Dora invitó a que más personas con alguna capacidad diferente se sumen.

Actividades como hacer fogata, rally al aire libre, sardinas, zombies en Halloween y cantar, son de las actividades que más disfruta por el compañerismo que representa.

Pero también, visitar ancianitos en casas de retiro, plantar árboles, llevar comida o juguetes a personas o niños en comunidades alejadas y vulnerables, también le han traído mucha satisfacción a esta niña de 13 años que disfruta de la física en la escuela.

"Es y ser como la flor de lis (símbolo scout) de los tres pétalos donde el pétalo principal representa la hermandad, el camino recto, dar lo mejor para llegar a dónde queremos, los otros que los mayores apoyan a los menores, y el nudito que significa que todos somos iguales la unión y el esfuerzo", agregó.