Invitan a ciudadanos a dar un voto informado

Noticias de hoy - 17/05/2018 11:29 a.m.

Maleny Quezada

Por:

En tiempos de elecciones es importante conocer los perfiles de cada uno de los candidatos a puestos de elección popular, así como las diferentes propuestas que han hecho para la ciudadanía, es por eso que el Centro Eugenio Garza Sada (CEGS) lanzó meritocracia.org.

La asociación civil que trabaja desde el 2011 con sede en Monterrey se dedica a promover valores y legado de Eugenio Garza Sada, por otro lado, se han enfocado en la participación ciudadana tomando en cuenta la cultura del mérito. Este 2018, considerando el proceso electoral, se diseñó la plataforma.

Carlos Garza, coordinador de Participación Ciudadana del CEGS, detalla que el principal fin de Meritocracia es brindar "información que ayuda al ciudadano a tomar una decisión informada".

En el sitio podemos encontrar los perfiles y propuestas de candidatos a la presidencia, así como, alcaldías, diputaciones y senadurías.

En este proceso electoral ciudadanos han resaltado la falta de compromisos de los aspirantes a algún puesto, los datos encontrados en el sitio son otorgados por los mismos aspirantes, sus partidos; además de basarse en información de medios de información confiables.

"La información viene de dos fuentes, la primera es una encuesta que enviamos a todos los candidatos; en algunos casos si nos han contestado, en otros no. El acercamiento a los candidatos fue a través de los partidos políticos, en el caso de los independientes a través de la Comisión Estatal Electoral.

"Con los perfiles que son más públicos como el caso de los aspirantes a la presidencia, todos ellos tienen publicada una plataforma con propuestas y directamente de su plataforma hemos tomados las diferentes propuestas", explicó Carlos Garza.

Sobre candidatos locales que no tienen una plataforma con sus propuestas, la información es basada en el cuestionario, que varios de ellos no han respondido, por lo que los datos no están disponibles; esto con la finalidad de que la ciudadanía tenga un informe confiable.

Meritocracia cuenta con cinco académicos externos al proyecto, quienes se encargan de verificar que la información no sea publicada de manera sesgada o se privilegie a algún candidato.

"Lo que queremos es que sea una fuente de información para el ciudadano 100% confiable y 100% neutral, la invitación que hacemos es a que voten considerando el mérito", agregó Garza.

Por otro lado, Carlos Garza destacó que han tenido una buena aceptación por parte de medios comunicación y partidos políticos, aunque son los candidatos quienes no han respondido en algunos casos el cuestionario.

Entre otras cosas, el perfil de cada candidato incluye preparación académica, experiencia, transparencia, mérito y seguimiento a su campaña.