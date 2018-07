Invitan a aprovechar campaña gratuita contra cáncer de piel en el HU

En Nuevo León crece la cantidad de personas que sufren cáncer de piel y llama la atención que los pacientes son cada vez más jóvenes, en parte por la moda de broncearse, afirman expertos

20/07/2018

David Torres

Por:

INFO7 - Aún no se tienen datos precisos, pero los expertos en dermatología no tienen duda que algunas modas ha disparado los casos de cáncer en la piel los cuales ascienden, en Nuevo León, a 2 mil 572.

Anteriormente esta enfermedad se presentaba entre personas de 55 a 75 años de edad, pero últimamente también en jóvenes y, por herencia genética, hasta en niños.

"Esa gente que ahora por la costumbre de broncearse o acudir a las camas de bronceado que eso a la larga nos puede favorecer el desarrollo de cáncer de piel, ahora gente más joven se expone a estos dos tipos de radiaciones del sol porque se van a broncear a la playa o las albercas".

"En Nuevo León, en particular, es el cáncer se presenta en el segundo lugar, únicamente después del cáncer de mama, pero, afortunadamente, si se detecta a tiempo, podemos hablar de que es curable el cáncer de piel en la gran mayoría de nuestros casos", afirmó el Jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Unuiversitario, Jorge Ocampo Candiani.

Pero para saber si usted está en riesgo o incluso tiene algún indicio de cáncer de piel, este departamento del HU invitó a la catorceava edición de la campaña "Detección y Prevención de Cáncer de Piel" que se llevará a cabo este próximo domingo 22 de julio, de 9: 00 a 11: 00 de la mañana, por el área de urgencias.

De manera gratuita, se darán consultas, revisiones y hasta estudios.

"Si tiene una duda pues que mejor que en este día de cáncer de piel donde los podemos revisar, donde usamos la infraestructura que tenemos en el Hospital Universitario y en dermatología como en foto finder que es un equipo para hacer un mapeo corporal y para ver las lesiones, por medio de dermatoscopia en una forma digital", expresó el Coordinador de Oncología Dermartológica de ese hospital, Osvaldo Vázquez Martínez.

En las jornadas, cada año se reciben hasta 6 mil personas y se han detectado hasta 100 casos de personas que ameritan tratamiento.

"De estas se llegan a detectar más de cien lesiones precancerosas y cáncer de la piel que aquí en el Hospital Universitario se van a diagnosticar, se van a tratar y cualquier paciente que tenga esto se le va a dar seguimiento", dijo Ocampo Candiani.

Los tres tipos de cáncer de piel son el carcinoma vaso-celular en 80% de incidencia, el melanoma, que es el más agresivo, en 9%, y el resto en espino celular.

"La ventaja del cáncer de piel es que lo podemos ver, desgraciadamente los pacientes no acuden al tratamiento porque, como se mencionó, no tiene dolor o simplemente piensan que es una mancha o que es una espinilla que no se quita", afirmó Vázquez.

Este domingo, se puede aprovechar la oportunidad de atenderse gratuitamente con 100 profesionales del campo de la dermatología en el Hospital Universitario.