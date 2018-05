Invita Juárez Cisneros a Zavala a unirse a campaña de Meade

Rodolfo García

Por:

Tras la declinación de Margarita Zavala por la presidencia de la República, el dirigente nacional del PRI René Juárez Cisneros invitó a la expanista a sumarse a la campaña de José Antonio Meade Kuribreña.

Durante su visita por Nuevo León el líder priísta realizó el llamado para que ella y sus seguidores consideren apoyar el proyecto de la Coalición Todos por México.

"Me parece que Margarita es una mujer valiosa, una mexicana ejemplar y que ojalá que pudiera respaldar el proyecto de Pepe Meade, que es un proyecto que genera confianza.

"Es una invitación directa, no nada más a ella, sino a todos aquellos mexicanos y mexicanas que amen a este país y no quieran saltos al vacío y estén de acuerdo que se requieren congruencia y no ocurrencia", apuntó Juárez Cisneros

Cuestionado sobre los llamados que realiza Ricardo Anaya a los simpatizantes de otros partidos de dar un voto útil en pro de su candidatura, Juárez Cisneros señaló y urgió a los seguidores de los demás aspirantes presidenciales dar su voto útil al abanderado de su partido y no al panista al que consideró un inútil.

"El voto útil para que sea útil tiene que ser para un útil y no para un inútil, para alguien que sea capaz, experiencia, el que respeta la ley, tiene claridad de un proyecto, el que genera confianza y ese es Pepe Meane, si alguien quiere dar un voto útil que se lo dé a Pepe Meade", puntualizó Juárez

Durante si visita en Monterrey y en compañía del delegado del CEN en la entidad, Mauricio Ortiz Proal, y del Presidente del Comité Directivo Estatal (CDE), Pedro Pablo Treviño Villarreal, Juárez Cisneros tomó protesta a la estructura territorial de su partido.

Y aseguró que el PRI va a ganar la elección porque es el mejor partido, tiene al mejor candidato y las mejores propuestas, además pidió a los priístas neoleoneses reforzar la campaña y estar cerca de la gente, platicando con ella y mirándole a los ojos, dedicando el tiempo a construir una alianza con los ciudadanos, porque a final de cuentas los que votan son ellos.

Recalcó que Pepe Meade tiene claro que para volver a México una potencia, primero debe haber igualdad entre mujeres y hombres, reduciendo la brecha de contrastes entre norte y sur, así como entre los que tienen mucho y los que no tienen nada.

"Con Pepe Meade las mujeres de México tendrán guarderías para sus hijos, apoyo para iniciar un negocio propio, eficiente atención médica, seguro de vida y una pensión", destacó.