Investigan venta de droga tras ataque a bares

Los recientes ataques que se han registrado en bares del área metropolitana han sido atribuidos al narcomenudeo

INFO7

Por: Estrella Gracia



Tras una reunión de seguridad el Director de la Agencia Estatal de Investigaciones, Estaban Cantú Montes, explicó que la principal línea en todos los casos es la venta de droga.

En el caso especifico del bar La Leyenda, ubicado en Santa Catarina, manifestó que están avanzando en la averiguación.

"Tenemos conocimiento de que se celebraba una reunión en ese bar, según los datos que tenemos es que aparentemente fue organizada por una persona que pudiera tener vínculos o dedicarse al tema de la venta de droga, asimismo pudiera haber sido que hubiera unos colaboradores de él en el lugar y prácticamente es la línea de investigación que tenemos hasta el momento", explicó.

Ante esta situación que ha sido recurrente durante la última semana autoridades estatales descartaron que la población esté en riesgo.

"No está en riego hoy la población, los ataques han sido entre, prácticamente todos ligados a la venta de droga, la inmensa mayoría, los otros temas han sido de otro tipo, pasionales, etc. o sea no hay un riesgo directo a la población", aseguró, Aldo Fasci, Secretario de Seguridad.