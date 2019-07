Investiga Fiscalía Antocorrupción el puesto de suegra de Bronco

Según activistas, hasta el momento se han realizado 20 acciones en el caso de las investigaciones contra la suegra del Bronco

Por: David Torres

La Fiscalía Anticorrupción ya interrogó a empleados y funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado sobre el cargo que supuestamente desempeña la suegra del Bronco, Teresa Martínez.

Eso fue lo que les informó el Fiscal de esa materia, Alejandro Garza y Garza, al Presidente de Vertebra, Gilberto Marcos, y al de Redes Quinto Poder, Juan Manuel Ramos, quienes acudieron este lunes a darle seguimiento a la denuncia que hace una semana interpusieron contra la funcionaria.

"Sabemos que hay muchos funcionarios de la Secretaría que no la han visto, que no saben quién es, entonces, eso nos hace pensar alguna otra cosa que está en el papel, que está en el puesto, pero no necesariamente ejerce la función", dijo Marcos.

"Hoy nos queda claro que sí se está trabajando a una semana que vinimos aquí, tenemos un reporte de más de 20 acciones concretas de la propia fiscalía, algunas no las podemos revelar por el tema de la investigación", secundó Ramos.

Por ser su derecho, el fiscal les facilitará a los activistas el expediente para que cada semana revisen los avances.

"No puede haber una fecha cierta en los resultados porque incluso no sabemos si vaya haber resultados positivos", agregó Marcos Handal.

La denuncia de estos activistas se dio a conocer a raíz de que se dio a conocer que la suegra del gobernador pasó de ganar de 28 a 70 mil pesos en dos años pese a que estuvo en licencia por que fue candidata a la alcaldía de Santa Catarina.