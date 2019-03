Inversión en drone no es eficiente.- PRI NL

La Secretaría General del PRI pide invertir los recursos de seguridad en proyectos que den resultados

Noticias de hoy - 22/03/2019 11:55 a.m.

Por: Redacción



Que los recursos para seguridad se destinen a programas efectivos y no a objetos que no tienen funcionalidad en la zona metropolitana como un drone fue lo que solicitó la Secretaria General del PRI.

Lorena de la Garza indicó que no hay manera de justificar el gasto de 54 millones de pesos que realizó el estado para comprar un avión no tripulado.

"Todo lo que se ejerce de presupuesto público, más que un gasto debe ser una inversión, la diferencia entre un gasto y una inversión debe ser el resultado que este te pueda dar y cuando te dicen que una aeronave no tripulada de 54 millones y que no te puede ayudar para hacer tareas de vigilancia en la zona más poblada del Estado que es la zona urbana, creo que es una inversión que no es eficiente.

"Entonces, si hay ese presupuesto disponible mi invitación sería que se utilicen en las cosas que más resultados pueden dar para el beneficio de la ciudadanía y no nada más para la foto en un evento", afirmó De la Garza Venecia.

Varias voces han cuestionado el drone que fue hecho en un taller local.