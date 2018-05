Intercederá Marco González en becas para titulación en UANL

Rodolfo García

En apoyo a cientos de estudiantes que ya culminaron sus estudios universitarios y no pueden obtener su título por falta de recursos económicos, Marco González candidato a Diputado Local por el PRI al distrito 26, dijo que intercederá ante las autoridades de la Universidad Autónoma de Nuevo León para que les brinde un descuento a estos jóvenes.

El aspirante tricolor dijo lo anterior durante un recorrido por Santiago realizado este viernes 11 de mayo, el candidato a legislador por el Partido Revolucionario Institucional dijo muchos jóvenes con lo que ha tenido contacto durante su campaña le han externado que no pueden cubrir el costo de este trámite y por ello no se han podido titular.

"Bueno ese es un problema que me topado a lo largo y ancho del Distrito 26, simplemente doy un ejemplo en particular en el municipio de Aramberri en la Facultad de Agronomía de La Chona, cuya construcción impulsamos durante el Gobierno de Natividad González Parás, van más de mil estudiantes graduados de ahí y me topé con la noticia de que más de la mitad no se han podido titular porque no tienen el costo de este trámite", dijo González.

El aspirante tricolor se comprometió con todos los estudiantes de este Distrito que estudien en planteles escolares de la Universidad Autónoma de Nuevo León, para que en caso de no poder solventar los gastos de titulación, gestionar un y que puedan obtener su título universitario.

"Hoy estoy haciendo un compromiso con todos los estudiantes de todo el Distrito que hayan estudiado en escuelas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, para hacer la gestiones necesarias y buscar un descuento para que tengan a la brevedad su título porque es muy importante tener un título y que puedan tener un mejor empleo", expresó González.

Durante su desempeño en cargos públicos, González se ha caracterizado por ser un impulsor de la Educación en los municipios del Sur de Nuevo León.

Como director general de Fidesur y como director general de la Corporación de Desarrollo Agropecuario de Nuevo León y como Diputado Federal y Local, González impulsó la construcciones de varios planteles de Cecyte en poblaciones de estos municipios así como la remodelación y construcción de albergues para estudiantes.