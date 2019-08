Insiste arzobispo: pide donación del terreno del templo de El Uro

El Arzobispo de Monterrey, insiste en pedir que les donen el terreno para la Iglesia de El Uro

Por: Olivia Martínez

El Arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera, insistió en su llamado a quien se ostenta como dueño de una parte del terreno donde está la Iglesia de los Sagrados Corazones de Jesús y María, en El Uro, para que lo ceda a fin de que la Iglesia pueda mantener ahí el templo.

Aclaró que, por la tregua de seis meses, el tema está en stand by y que, habiendo una orden de las autoridades de por medio, la Iglesia tendría que remover los nichos de los difuntos que ahí están depositados, pero esperan que no haya necesidad de eso.

"En stand by, la problemática de posesión del terreno es muy difícil de resolver. Y como siempre he insistido, pedimos a quien quiera que sea el dueño que, por favor, done el terreno. En el peor de los casos, que creo que no será así, que tuviéramos que abandonar el lugar, nos llevaríamos, con el respeto y con lo que merecen, todas las cenizas que están ahí, bien etiquetadas, para que puedan perfectamente trasladarse a otra iglesia, pero yo tengo la esperanza de que no será necesario; por lo tanto, las familias, los deudos que tiene ahí sus cenizas, que mantengan la tranquilidad, asumiremos responsablemente cualquier solución", declaró.

