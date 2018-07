Inicia muy lento el recuento de votos en Monterrey

Jonathán Tapia

Por:

Con casi tres horas de retraso, este miércoles comenzó la captura oficial de los votos obtenidos por los candidatos a la alcaldía de Monterrey.

Si bien, los consejeros de la Comisión Municipal Electoral estuvieron citados desde las 8 de la mañana, incidentes como que no encontraban las llaves del local o que no habían llegado todos, provocó que el conteo iniciara hasta las 11:30 horas y no a las 8:00.

En los minutos que han transcurrido después de iniciado el proceso apenas se han procesado 8 casillas de un total de 1,600, sin embargo, solamente de 1 se ha validado el resultado, las otras 7 se volverán a contar los votos.

Esto debido a que a cada paso, los representantes de los partidos políticos, han alegado inconsistencias en el llenado de actas o que los números son ilegibles, pidiendo que se cuenten todos los votos otra vez.

Con esta lentitud es como arranca el cómputo final de la votación del pasado domingo en el municipio de Monterrey.