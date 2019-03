Inicia Escobedo escrituración a bajo costo

La alcaldesa Clara Luz Flores y el director de Fomerrey entregan 37 escrituras e inician programa para que mil personas de ocho colonias las obtengan a bajo costo

INFO7

Por: David Torres



Más de 24 años tiene Antonia Martínez de vivir en la colonia Jardines de San Martín, del municipio de Escobedo, y apenas este lunes recibió las escrituras de su casa.

"Tengo las escrituras de mi casa para que no me la quiten, ese fue mi miedo, que me la quitaran porque no tenía escrituras, pero ahorita ya", dijo satisfecha la mujer.

Martínez y otras 38 familias de ese municipio recibieron su título de propiedad al participar en el programa Revire que significa "Regularización y Escrituración de Viviendas" que arrancó Fomerrey en ese municipio, pero que fue gestionado por la alcaldesa Clara Luz Flores.

"Pues sí, para mis hijos, todo lo que hace uno es para los hijos", indicó.

Revire inició en Escobedo porque ese el segundo municipio con más lotes irregulares: de 21 mil 157 que hay en el todo el Estado, 3 mil 500 son de ahí de los cuales hasta mil serán regularizados este año.

"Ese es el anuncio, empezamos a partir de hoy, a todas las personas que hayan pagado su lote con Fomerrey pueden acercarse", dijo la alcaldesa.

Puede interesarte...

En realidad, mil son las viviendas que tienen capacidad de visitar el personal de municipio y Fomerrey para invitar a los propietarios a que regularicen, pero la cifra puede ser superior si los otros interesados también se acercan a realizar el trámite.

"Sacar una brigada de campo, casa por casa a estos tres mil 500 domicilios donde vamos ir a sacar un diagnóstico preciso, cuál es la situación por la cual no tienen la escritura", detalló el director de Fomerrey, Eugenio Montiel.

El beneficio del programa es que Fomerrey cobrará una cuota de 500 pesos por la escritura y el municipio casi perdonará todos los recargos e intereses por impuestos como el ISAI.

"Todos ustedes vienen de las colonias que tienen este problema, del Pedregal, de la Nueva Esperanza, de San Martín, de la 18 de Octubre, de todas estas colonias, tienen alguien que conocen, díganles", pidió Flores a los eventos.

En el evento realizado en la unidad deportiva de la colonia Nueva Esperanza también se ratificaron 57 escrituras para su posterior liberación.