Inicia a los 3 años en el golf y ahora representa a México en torneos mundiales

Abraham Áncer Sagástegui dará la cara por México en torneo que la PGA (máxima organización mundial en ese deporte) celebrará en la capital del país; en Reynosa su familia y maestros recuerdan sus inicios

David Torres

Por:

INFO7 - Por ser el mejor golfista mexicano, Abraham Áncer Sagástegui, representará al país en el "World Championship, México Championship" de la PGA que se disputará a partir del 1 de marzo en la capital.

El joven de 26 años jugará con los 50 mejores golfistas del mundo representando al país al tener doble nacionalidad ya que nació en Mc Allen, Estados Unidos.

"Me siento muy orgullosa, pero yo lo veo como mi hijo, o sea, todo mundo me felicita y me dice, pero para mi es mi hijo y nada más, me da mucho gusto, me siento bien orgullosa", afirmó su mamá, Verónica Sagástegui.

Los orígenes de Áncer están en la casa, escuela y primer campo de golf de Reynosa, Tamaulipas, que fue donde creció y estuvo hasta los 12 años.

"Él siempre dice que él salió del Campestre y que él es de Reynosa, de México. Para él, él está orgulloso, gran parte de su vida la ha vivido allá, pero a él no se le olvidan sus raíces nunca", afirmó su hermana Claudia Áncer.

En el "Colegio México" que fue donde estudio el jardín de niños y primaria, las maestras aún recuerdan en los pasillos.

Mirna Garza, profesora del golfista, afirma se le quedó muy grabado que descuidaba sus clases pese a que ya entrenaba golf con su papá quien falleció hace tres años.

"Sí recuerdo a Abraham, un niño muy entusiasta, muy educado, y más que nada siempre con ese espíritu de seguir sus sueños, a él siempre le gustó el golf desde muy pequeño".

"He seguido su carrera porque me gusta seguir la trayectoria de algunos alumnos, sobre todo aquellos que están triunfando como es Abraham", indicó la mentora.

Los primeros tiros de Áncer fueron a sus tres años en el Club Campestre de Reynosa, ubicado en el kilómetro 14 de la Carretera a la Ribereña.

Su entonces entrenador, Sergio García, recuerda cuando llegó con sus primeros pitching wedge y pots que apenas podía sostener: lo suyo era la precisión para atinarle al hoyo dentro del green.

"Recuerdos varios y muy agradables porque me tocó su primera etapa de niño, desde los 3 años a los 6 y medio, y él venía a entrenar cada vez que su papá lo traía que eran varias veces a la semana y era inquieto, muy activo".

"A esa edad hablaba mucho, entonces, para no perder el tiempo, yo le formaba las pelotas de 30, 40 y 50 para que no platicara, para que no perdiera el tiempo yo le ponía las pelota, de esa manera él practicaba mucho", recordó el entrenador.

Verónica Sagástegui, mamá de Áncer, recibió a INFO7 en Reynisa donde afirma que a su fallecido esposo, quien llevaba el mismo nombre de su hijo, le hubiera encantado verlo triunfar.

"Sentimientos encontrados porque su papá siempre soñó con verlo y no alcanzó a verlos, pero todo mundo dice: ´no te apures, él lo está viendo en pantalla grande´", dijo nostálgica.

"Me emocionó y me pongo como loca y tomo video, y la verdad sí, para mi sí es un orgullo, aparte es el bebé de la casa y verlo en la tele y verlo estar logrando lo que mi papá siempre quiso en él", relató su hermana quien se declaró fan número uno.