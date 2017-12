IMSS NL trabajará el 1 de enero

Redacción

Por:

Por medio de un comunicado el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el estado de Nuevo León dio a conocer a los derechohabientes que el lunes 1 de enero de 2018, se atenderá en urgencias, Unidades de Medicina Familiar y Hospitales las 24 horas.

Urgencias atenderá en el GHZ No. 2, 17 y 33 en Monterrey; el GHZ No 4 en Guadalupe, en el HGZ No 6 en San Nicolás, en el HGZ No 67 en Apodaca, en el HGSZ No 11 en Montemorelos y el HGSZ No 12 en Linares.

Por otro lado, las Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) No 21 de Traumatología No 34 de Cardiología, No 23 de Ginecología y No 25 de Especialidades, darán sus servicios en urgencias, hospitalización y quirófano.

Otras unidades que darán servicio de urgencias las 24 horas son: las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No 3, 5,15, 26, 28, 35, 36, y 39 de Monterrey, en San Pedro Garza García serán la No 7. en El Cercado la No 8, No 10 de Sabinas, Hidalgo; la No 13 de Terán; en Cadereyta Jiménez la No 14, la No 16 en Allende; y la No 19 y 66 en Apodaca.

También las UMF No 20 de Ciudad Juárez; No 24 de Villa de García; No 29, 30, 32 y 68 de Guadalupe; No 31 de San Nicolás de los Garza; No 42 de El Carmen; No 43 de Escobedo; No 44 de Ciénega de Flores; No 45 de Hidalgo: además de la No 51 en China y la No 64 en Santa Catarina.

En el comunicado en IMSS informa también que los servicios que si quedarán suspendidos serán los de las oficinas administrativas, Centros de Seguridad Social y las guarderías infantiles.

Por último, se dijo que se reanudarán labores de manera normal el martes 02 de enero de 2018.