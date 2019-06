Impondrán cárcel y multas a "huachicoleo" de agua

Bancada de Morena presenta iniciativa para castigar el robo de agua pues se estima que son millones de metros cúbicos de agua los que se roban mediante tomas clandestinas

Noticias de hoy - 25/06/2019 08:30 a.m.

INFO7

Por: David Torres

En Nuevo León, el robo de agua no está tipificado como delito a pese a que, según Agua y Drenaje, hay hasta 100 mil tomas ilegales que consumen gran parte del vital líquido de presas y pozos sin pagarle un sólo peso.

"En todo Nuevo León, estamos hablando de la zona rural hasta la zona metropolitana, desafortunadamente hay tomas clandestinas con opacidad de las autoridades, hay tomas clandestinas en comercios, hay tomas clandestinas en súper mercados grandes, y eso no es correcto", indicó el diputado de Morena, Ramiro González.

Por tal motivo, esa bancada presentó una iniciativa para castigar el "huachicoleo de agua" con cárcel y multas económicas.

"No se han hecho nada, siempre la gente ha denunciado, sabemos, pero las multas son muy cortas, estamos hablando de 800 pesos a una multa, estamos hablando que no se ha hecho nada por muchas administraciones no ha existido un lineamiento específicamente para el robo del agua", afirmó González.

Actualmente, la Fiscalía del Estado tiene indagatorias abiertas por este motivo pues el robo no sólo lo cometen usuarios residenciales sino negocios y empresas.

Puede interesarte...

"Hay gente que se está beneficiando, que el patrimonio de Nuevo León se lo está llevando en el agua.

"Ya hay denuncias correspondientes en ese sentido, pero a través de la iniciativa lo que queremos es darle los dientes, darle las herramientas a las autoridades para que esto se erradique de una vez por todas", expresó el legislador.