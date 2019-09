Hieren con arma blanca a joven en San Pedro

Por: Alberto Vásquez





Un joven fue despojado de su camioneta, cuando llegaba a su domicilio, al parecer en Bosques del Valle en San Pedro Garza García, la madrugada del sábado, según información que circula en redes sociales.

De acuerdo con datos de un mensaje de voz que el joven habría pasado a uno de sus familiares o amigos, se escucha que al llegar a su domicilio, cuando fue abordado por dos sujetos, que lo golpearon y lo hirieron para despojarlo de una camioneta.

"No, no fue así, pero si me paso, pero estoy bien, contándola Sebastián, este, primero me golpearon la cabeza, Sebastián y luego como con un pica hielo o un desarmador, este traigo varios piquetes en el cuello, perforaciones e incisiones como te digo, en la espalda también, en las piernas en los brazos verdad, por robarse la camioneta, eran como las 10:40 la noche yo iba llegando, estaba en el Sonora Gran Grill y tenia que llegar a la casa a cambiarme porque iba a villa de un amigo y ahí, estoy en cuidados intermedios del hospital San José solo tengo reposo absoluto, pero pues aquí estoy." es lo que se aprecia en el mensaje de voz, y se muestra a un joven con un vendaje en la cabeza, y se le aprecian algunos golpes, hasta la madrugada de este domingo se busco alguna versión sobre los hechos sin embargo ninguna autoridad proporcionó datos del presunto robo con violencia de una camioneta en Bosques del Valle.