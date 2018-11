Hay en NL más de 300 mil personas con discapacidad

Este 3 de diciembre se conmemora en día que la ONU dispuso para recordar la importancia de integrar a personas con alguna discapacidad

Por: David Torres



El próximo lunes, el mundo conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad instituido en 1992.

En el 2010, el Censo General de Población y Vivienda arrojó que el 6% de la población de Nuevo León, es decir, unas 300 mil personas, estaban en esa condición sin embargo el número ha crecido.

"Lo estableció la ONU para denotar y destacar a la persona con discapacidad, específicamente el 3 de diciembre".

"¿En qué sentido? No para hacernos más ni menos, sino todo lo contrario, sino para dignificar a la persona y enfocarnos en la calidad de la persona", afirmó la Presidenta del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Patricia Martínez Lozano.

La discapacidad puede ser motriz, intelectual, visual, auditiva y psicosocial, sin embargo, no es obstáculo para la integración social de este sector.

Martínez es ejemplo de integración.

"Definitivamente falta mucho por trabajar todavía, se ha trabajado mucho y falta por trabajar y todos en conjunto debemos de unirnos porque desde las diferentes trincheras se necesita un granito de cada quien", afirmó.

Para conmemorar el día y sobre todo para iniciar una transformación cultural en la sociedad regiomontana, este consejo lanzará una estrategia que incluirá una campaña de mensajes sobre la discapacidad y también foros, seminarios y conferencias sobre el tema.

"Todos formamos parte de esa diversidad, o sea, somos altos, somos gordos, somos chaparritos, somos blancos, tenemos una discapacidad, otros no, todos, la sociedad, al final, no es una mayoría si no es un conjunto de minorías que convivimos en un mismo espacio y tiene entonces queremos que esa transformación cultural se vea así", indicó el creativo de la campaña, Aquino Eloha.

Las actividades se extenderán hasta septiembre del siguiente año y se realizarán en plazas públicas, universidades, dependencias y empresas pues la idea es llevar el mensaje a todos los sectores.

"Tanto en redes sociales como en medios tradicionales, pero por menos en el Congreso sí queremos que haya un buen número de actividades tanto artísticas como conferencias como mesas de trabajo, congresos, llegar a acuerdos entre empresas", dijo Eloha.