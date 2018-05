"Hasta no ver a nuestros hijos".- familiares de desaparecidos

Organismos civiles llevan a cabo una manifestación en Palacio de Gobierno donde exigen celeridad en las investigaciones para conocer el paradero de por lo menos 800 personas que están desaparecidas en el Estado

David Torres

Por:

INFO7 - Con la consigna de que no descansarán hasta saber dónde están o qué paso con sus hijos o familiares, integrantes del grupo Amores y CADHAC conmemoraron la Semana Internacional que se celebra desde hace 30 años.

Una de las asistentes fue Guadalupe Córdova Gloria, de 78 años, quien busca a su nieto Jonathan Alejandro Charles Velázquez, el cual desapareció hace dos años a manos de policías de San Pedro los cuales, según ella, lo detuvieron cuando salía de su trabajo de mesero en el Centrito Valle.

"No, no voy a parar, hasta no saber dónde dejaron a mi hijo, dónde lo tienen o dónde está, yo lo quiero, ya se los dije, vivo o muerto yo lo quiero, se oye feo, pero yo quiero saber dónde lo voy a ver, por qué no me pueden decir dónde lo dejaron si hay unos responsables", dijo la mujer entre lágrimas.

Así como Córdova, otras madres exigieron justicia por sus hijos que buscan desde hace años.

"Mi caso es el de mi hijo José Ramón Sánchez Acuña, él está desaparecido desde el 10 de enero del 2014, en Tamaulipas", indicó Juana Acuña.

La conmemoración se llevó a cabo en la Explanada de los Héroes; ahí, la hermana Consuelo Morales. directora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, reveló que del 2009 a la fecha han logrado la localización de 130 personas, pero luchan por localizar a 800 más entre los que se incluyen los casos del 2018.

"Han llegado algunos casos, pero han bajado considerablemente, han llegado como 16 de los cuales sólo ocho son de este año, nos han llegado casos, por ejemplo, de China, Nuevo León, en donde en un autobús lo pararon, bajaron a los chavos, se los llevaron y no sabemos de ellos", expresó Morales.

En el evento, también se dio apoyo a la nueva fiscal de la Comisión Estatal de Desaparecidos, María de Jesús Balderas, a quien le pidieron mayor esfuerzo para buscar a sus seres queridos.

"Quiero reiterar que damos la bienvenida a la licenciada María Balderas que fue una excelente decisión que tomó el jurado puesto que es una persona muy capacitada y es de Nuevo León", afirmó Virginia Buenrostro

La concentración inició con consignas, pero terminó con oraciones y abrazos para alimentar la esperanza.