Hacen fila durante horas; se quedan sin boleto

Algunas personas no sólo se quedaron sin una localidad para la final femenil de fútbol, sino porque no les vendieron al ser acusados de meterse a la fila; esperan abrir taquillas este jueves

Noticias de hoy - 02/05/2018 09:20 a.m.

David Torres

Por:

INFO7 - Pese a que habían hecho fila durante horas, cientos de aficionados no alcanzaron una de las 3 mil localidades que se vendieron este martes para la final entre la escuadra femenil de Tigres y las Rayadas, en el estadio de éstas últimas.

"No alcanzamos boletos, teníamos como cuatro horas haciendo fila", indicó Héctor Escobedo, vecino de la colonia Dos Ríos.

Algunos llegaron desde las 6: 00 de la mañana, pero ni así les fue bien pues la fila llegaba hasta la Expo Guadalupe.

"No alcanzamos boletos y una buena recomendación, todo es muy sencillo: deben anotar un kilómetro y decir ´hasta aquí alcanza la gente, de aquí para allá no´¿Para qué los asolean?", afirmó Juan Manuel Aguilar.

Dos taquillas abrieron a las 9:00 de la mañana, luego cinco más, pero para las 12:24 del día ya no había boletos los cuales costaban 50 pesos y se vendían dos por persona.

Fueron momentos de contrastes pues mientras algunos festejaban que sí alcanzaron boletos, otros casi lloraban.

"Ya fueron los últimos, de hecho, diez personas atrás de nosotros fueron los últimos, pero ya los tenemos", dijo Cony Contreras.

Otro se lamentaban de que les fue muy mal ya que se formaron durante horas, pero al llegar a la taquilla les negaron los boletos porque grupos de jóvenes los acusaban con los empleados de haberse metido a la fila.

"Estaba aquí desde las diez y media y, según, me metí a la fila y me sacaron y vengo por dos boletos: uno para mi hijo y uno para mí", dijo Pedro Banda.

"Mi hermana se tuvo que salir con la bebé para recoger el biberón que le traían a la niña porque no pensamos que fuera a avanzar tanto la fila y ya llegando a la ventanilla le digo: ´ándale, vente´ y dice ´no, es que no puede entrar porque no venía en la fila´", relató Isabel Cisneros.

El área de comunicación informó que posiblemente este miércoles y jueves liberen más localidades aunque primero respetarán a los abonados que no tendrán asiento especial, pero sí entrada segura.