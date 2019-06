Hacen de callejón un basurero y nido de ratas

Los vecinos están hartos de las ratas y problema que generan los desechos que dejan personas en camionetas

Noticias de hoy - 11/06/2019 10:42 a.m.

INFO7

Por: David Torres

En la Ciudad, hay tradiciones que perjudican a la comunidad.

Una de éstas es convertir las áreas verdes en basureros y ejemplo de ello es lo que ocurre en la colonia Valle de Infonavit, de Monterrey, donde los vecinos ya soportan esta situación.

"¿Quiénes vienen a tirar basura? De por allá, arriba, de aquel lado, camionetas y todo. ¿Se le meten las ratas a su casa? Sí, se nos meten, yo hasta conseguí un gato, que a mí ni me gustan para que no se metan los ratones", dijo María Dolores de la Peña.

El andador peatonal que inicia en Avenida Ruiz Cortines, entre las calles La Unidad y 1 de Mayo, está lleno de escombro, sanitarios viejos, muebles desvencijados, basura y pedazos de azulejos.

"Por más que les dice uno, pasando vienen con la basura, les digo: ´oye, no tiren basura, ahí no es basurero´ Un muchacho de allá me contesta: ´para que tenga trabajo el municipio´", afirmó María de la Luz Escalante.

Los vecinos indican que los responsables son personas que llegan en camionetas a descargar desechos a los cuales les han reclamado y contestan con agresiones.

Puede interesarte...

"Dicen que porque vivimos aquí en los gallinero, que este es un mugrero, pero son nuestras casas, son muy groseros, por eso nosotros ya tenemos miedo de salir a decirles algo", dijo Evangelina Pérez Rubio.

Este punto problemático ya se ha expuesto en otras ocasiones y Servicios Públicos de Monterrey lo ha atendido con inmediatez.

De hecho, los vecinos están agradecidos con el municipio aunque piden que castigen a los responsables de contaminar.