Habla Arzobispo sobre el #Me Too; exige limpiar ambientes

Exige limpiar ambientes en todas las instituciones

INFO7

Por: Olivia Martínez



Al referirse al Me Too (Yo También), el Arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera, lamentó el abuso y acoso sexual contra las mujeres, pidió que nadie use su posición de poder para abusar de otros y exigió erradicar el fenómeno.

El también presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) pidió limpiar el ambiente.

"En todas las instituciones tenemos que limpiar el ambiente, tiene que haber ambientes seguros para todos, para niños, niñas, es una lástima que quien tiene el poder abuse de él para someter a la mujer a sus caprichos, las universidades, y todos los lugares de trabajo, las iglesias en general debemos de trabajar para que nadie se quiera pasarse de listo porque eso daña mucho a las instituciones y daña a la sociedad, por supuesto que yo admiro a las mujeres que alzan la voz y que denuncian todo aquello que esta mal en donde trabajan o donde estudian", declaró.

Puede interesarte...