Habitantes denuncian que municipio levanta suspensión a obra de Calzada del valle

Por: Iram Hernández





A través de la plataforma ciudadana "Salvando San Pedro" de la Comisión Mixta de Colonias (Commix) habitantes de este municipio denunciaron que el ayuntamiento levantó una suspensión en una construcción ubicada en la Calzada del valle número 414 luego de que se hubiera obtenido la suspensión de los trabajos por el riesgo que representaban.

A través de un comunicado señalaron que el Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de San Pedro ordenó el levantamiento de la suspensión temporal decretado desde el 5 de agosto del 2019, lo que consideraron los vecinos un atropello a sus derechos.

"La obra estaba suspendida, por denuncia presentada por mí, que está en estado de resolución y en la que en Acta Circunstanciada. El notificador adscrito a esa Secretaria manifestó: que el desarrollador violó en su totalidad el proyecto autorizado a la licencia de construcción, así como ordenamientos legales y reglamentarios en materia de Desarrollo Urbano.

"(Por ello) se ordena imponer como medida de seguridad la suspensión total provisional de los trabajos de construcción, dado que, dichos trabajos que se realizan no se encuentran en la licencia de construcción previamente otorgada por la autoridad, lo que implica además que no se cuenta con los estudios de mecánica de suelos que se requieren para estar en posibilidad de avalar la seguridad de cualquier tipo de construcción, así como los planos autorizados y permitir que la obra permanezca en dichas condiciones pone en riesgo la integridad física de las personas, sus bienes y el entorno", señal el documento circulado por la Commix firmado por la vecina afectada Silvia Peña Guerra.

Asimismo, se señaló que de manera tendenciosa se pretendía darles notificación por el coordinador de Inspectores de SEDOU, el pasado viernes 18 de octubre de 2019, en nuestra casa, en horas inhábiles.

Agregaron que se pretendía entregar un acuerdo apócrifo; "de esa misma fecha 18 de octubre,

1). Firmado solamente por el SECRETARIO DE SODOU, siendo que debe llevar las rubricas de tres funcionarios más,

2) No está impreso en papelería oficial del municipio,

3) No señala el número obligatorio de oficio, es decir, no es posible identificarlo, no existe dentro del archivo de control del consecutivo de Oficios de esa dependencia,

4) Está plagado de Ilegalidades.

Entre muchas falsedades, se manifiesta en el acuerdo en cuestión, "que el notificador se constituyó en el predio de la obra para realizar la procedente reposición de los listones de suspensión, ya que se les venció el término que se les había concedido exclusivamente para realizar labores de seguridad, sin embargo, la persona con la que atendió la diligencia le mostró una licencia de construcción vigente con número administrativo NCCS-30378 -18, por lo tanto, no se procede a la reimposición de los sellos. Con lo que se demuestra que no existe licencia de construcción alguna, solo refiere un número de expediente administrativo", detalló Peña Guerra.