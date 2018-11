Había "intereses" entre grupo criminal y anterior gobierno de San Pedro.- Aldo Fasci

Secretario de Seguridad indica que reciente racha violenta es producto de guerra entre cárteles en la cual la población no está en la mira

INFO7

Por: David Torres



Tras sostener un encuentro con el Consejo Ciudadano de Seguridad que le reclamó por la ola de violencia que azota la Ciudad, el Secretario de Seguridad Pública del Estado respondió que ésta se debe a un ajuste de cuentas entre dos cárteles.

Aldo Fasci expuso que en este contexto los grupos criminales pusieron en la mira de ataque a los cuerpos policíacos, pero no así a la población.

"Es contra nosotros, no, para lo de la población todavía le cuelga, de hecho, ellos no quieren, se los llevan de encuentro porque los que operan no están preparados, pero no, no es contra la población, el tema es contra la autoridad, es un tema de quien manda", aseguró.

Bajo esa misma presión, sostuvo, está el municipio de San Pedro donde ya asesinaron a un tránsito precisamente porque hay nuevo gobierno y nuevos mandos policíacos.

"Específicamente en San Pedro hay un reacomodo con la muerte de los que dirigían los cárteles y el cambio de administración que tiene que ver con sacar de ahí ese esquema de seguridad que tenía ese cártel en San Pedro", indicó.

A pregunta expresa si entonces había un acuerdo entre la administración que encabezó Mauricio Fernández y el grupo delincuencia que opera ahí y respondió que más que acuerdo, había "intereses".

"Llamémosle que había intereses, esa policía fue limpiada por objeto de investigaciones de detenciones, yo detuve 11 policías, 12, 15 y no era porque andaban vendiendo palomitas y recuerden que de ahí salió un grupo especial, de ahí salió el grupo que asesinaron a Marcelo Garza", afirmó.

La reunión con los consejeros duró casi dos horas y no fue precisamente una visita de cortesía.

"Hemos tenido un diálogo muy directo, no ha sido para manejar elogios, ha sido como un justo reclamo, y lo cual esperamos un cambio, claro, el tiempo se agota y no podríamos seguir indeterminadamente esperando", dijo el consejero Presidente, Julio César Puente Ledezma.

Sobre las hieleras con restos humanos que fueron dejadas afuera de los penales, el funcionario lo atribuyó a la misma estrategia de sembrar temor entre la sociedad y las autoridades.