Guajardo da prioridad a renegociación del TLCAN

Iram Hernández

Por:

A pesar de que en sus aspiraciones estaba buscar por un escaño en el Senado, el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, declaró que por lo pronto la prioridad es buscar llevar a un buen término la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Tras sostener un desayuno con otros renombrados priístas como la senadora Cristina Díaz, el titular de la Profeco a nivel Nacional, Rogelio Cerda y la delegada de Economía en Nuevo León Carlota Vargas, Guajardo enfatizó bajarse del senado de momento.

"No es un secreto que en la trayectoria de un servidor estaba la posibilidad del Senado de la República, pero ya lo he dicho públicamente, no puedo pensar en ninguna candidatura antes de resolver la encrucijada más importante que ha tenido este sexenio que es la renegociación del Tratado de Libre Comercio.

Nadie entendería que yo dejé un tiradero de platos en esta administración por andarme, como se dice, calentando por otra candidatura".