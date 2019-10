Gasean a alcaldes en Palacio Nacional: Héctor Castillo, edil de Santa Catarina

Con la intención de pedirle que no deje en el desamparo a los municipios con el recorte de recursos federales. alcaldes se manifestaron afuera del Palacio Nacional pero fueron gaseados

Por: Yaressi Ortega





Más de 130 alcaldes de todo el país y de todos los partidos acudieron a Palacio Nacional para tratar de hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con la intención de pedirle que no deje en el desamparo a los municipios con el recorte de recursos federales.

El alcalde de Santa Catarina, Héctor Castillo, en entrevista señaló que al estar afuera de Palacio en espera de una atención comenzaron algunos empujones por lo que elementos de la Guardia Nacional comenzaron a gasearlos.

"Si atiende a todas las personas del país porque no atiende a los alcaldes de hecho llegamos y pedimos audiencia en la rueda de prensa en la mañana y al no dejarnos entrar empezaron empujones comenzaron a gasear a varios de los alcaldes, cuando no es la forma de tratar a los ciudadanos menos a nosotros vemos de parte del Gobierno Federal una cerrazón no solamente en recursos sino también al recibirnos a los alcaldes del país.

"Era Guardia Nacional, no te puedo decir la cantidad porque cuando empezó el gas a mí me cayó en la parte de la cara, al de Chihuahua, al de Hidalgo, somos a los que más nos pegó el gas ya no vi la cantidad, nos retiramos un poquito porque sí estaba muy fuerte. Imagínate si nosotros que venimos representando a los ciudadanos del país qué no hagan con un ciudadano", señaló el alcalde.

Castillo comentó que algunos alcaldes se quedaron para continuar con la protesta en Palacio Nacional, mientras los demás realizaran diversos mecanismos para seguir con las exigencias como ya lo han hecho, incluso destacó las reuniones que ha tenido con los ediles del país de su partido para hablar el tema.

De igual forma comentó que tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores ya trabajan en el tema, dado que esto afecta directamente a los ciudadanos.

"Nosotros vamos a seguir, los alcaldes de todo el país de diferentes asociaciones de todos los colores, se está viendo de hecho en la Cámara de Diputados ahorita esto, en el Senado también a través de todos los medios de comunicación que se replica esta forma de represión que está haciendo el Gobierno Federal de una forma apática diferente con la ciudadanía donde vemos que desaparecen fondos, incrementan impuestos, no llegan a los municipios, entonces qué está haciendo el Gobierno Federal", dijo el santacatarinense.

El alcalde indicó que los fondos más afectados serían el de seguridad como Fortaseg, en educación el Infeed, en infraestructura para la cuestión de luminarias, pluviales así como movilidad para la construcción de pasos a desnivel o puentes vehiculares.

"No han llegado recursos a los municipios y bien tienen que mejorarse las reglas de algunos fondos es la transparencia, rendición de cuentas, la soluciones es que los deje de aportar de manera clientelar, los está relacionando a fondos sociales a fondos donde vemos que también no aportar en infraestructura y seguridad va a generar desigualdad y pobreza porque las ciudades se van decreciendo no se va cumpliendo con la expectativa ciudadana", puntualizó.