Fulmina Gas Natural a clientes con cobros abusivos

La empresa no ha explicado el motivo por el que se dispararon los cobros en el bimestre de febrero que en algunos casos en aumento es de 500 por ciento

INFO7

Por: David Torres



Gas Natural está intoxicando a sus clientes con aumentos desmedidos.

Por ejemplo, de 293 pesos que pagó en diciembre, ahora de febrero, a Maricruz Zavala le salió en el recibo mil 504 pesos, es decir, 500 por ciento más.

"En mi domicilio nomás vivimos dos personas, yo trabajo, estoy todo el día fuera, en serio, es demasiado el consumo que salió de diciembre a hoy febrero, marzo que llegó la factura, más de mil 200 pesos, no", indicó Zavala.

Esta vecina de Riveras de Dos Ríos, de Guadalupe, fue a reclamar a la sucursal de Gas Natural ubicada en Arteaga y Jiménez de ese municipio, pero no le dieron esperanza de rebajarle pues le dijeron que se les olvidó tomarle la lectura en meses anteriores y ahora le cobran lo supuestamente rezagado.

"Ustedes están reconociendo que no se tomó la lectura porque yo lo tengo que pagar para el día 3 de marzo a más tardar, para que no me hagan el corte, y dice: ´no, es que no, tienes que pagar´", afirmó.

El caso de Ramiro Aguilar, habitante de Vistas del Seminario, de Juárez, está peor pues su vivienda no está habitada y aún así el cobro pasó de 250 a mil 057 pesos.

"Ahorita la aclaración que me hizo la señorita que igualmente, que fue mala toma de lectura, que me están ajustando. En la misma colonia de Vistas del Seminario, hay vecinos que ni siquiera tienen el contrato y les está llegando recibo", manifestó el afectado.

Como esos casos abundaron las denuncias, principalmente de adultos mayores como Rafael Alanís cuya facturación saltó de 300 a 600 pesos o el de Carmen Martínez que pasó de 280 a 850 pesos pese a tener los mismos consumos bimestrales.

"Le quitan a uno lo poquito que se va a uno ayudar y no es justo, está uno pagando", dijo el vecino de San Rafael.

"Que está correcto todo, que no hay por qué hacer un ajuste, ya tuve que pagar porque si no van y te lo cortan", expresó Martínez.

Además los clientes denunciaron malos tratos y peor servicio: la sucursal visitada abrió a las 10: 00 de la mañana pese a que el horario de atención inicia a las 8: 30 horas además que será cerrada definitivamente.

"Abrieron muy tarde y no nos querían atender primero, hasta que llegó una muchacha y le dijimos, que fuéramos a otra sucursal, ahí está un papel donde dice que se va a cerrar la oficina", dijo la afectada.

Hasta el momento, Gas Natural o Naturgy no ha explicado los motivos de los incrementos.