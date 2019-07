Fuerte tormenta colapsa de nuevo a la metrópoli

Por segundo día consecutivo, las fuertes lluvias han provocado inundaciones y severos problemas viales en el sur de Monterrey

Por: Ernesto Ochoa





Por segundo día consecutivo y en el inicio de la canícula se registraron lluvias intensas, ahora en el sector Sur de Monterrey y en municipios del sur del estado.

En la avenida Garza Sada, en la circulación de norte a sur, a la altura del Arroyo Seco, se reportaron encharcamientos que dejaron varados a varios automovilistas.

Personal de Tránsito y Protección Civil cerraron el puente que sirve como retorno a la altura del Parque Canoas.

Esto por la crecida de agua que llegó a más de la mitad, convirtiéndose en un peligro inminente.

En algunas calles de la colonia San Ángel Sur se formaron cascadas por la creciente, ya que hay pendientes descendientes.

Las autoridades recomendaron a la población no arriesgarse en cauces y no salir si no es necesario durante la tormenta.

En los municipios de Guadalupe, Juárez, Apodaca y Santiago también se reportaron lluvias.