FROC se deslinda de agresiones de taxistas y daños en Congreso local

Osvaldo Serna, secretario general de transporte de la FROC, declaró que les toca a los legisladores responder por los ´destrozos´

Por: Rosalinda Tovar





Después de la ´trifulca´ que protagonizaron taxistas en el Congreso local y que derivó en daños a la infraestructura del edificio, como agresiones contra un guardia, los dirigentes de la manifestación se deslindaron de los hechos e indicaron en principio que debían ser los diputados quienes asumieran los gastos.

Al regreso de su reunión en Palacio de Gobierno, Osvaldo Serna, secretario general de transporte de la FROC, declaró que les toca a los legisladores responder por los ´destrozos´.

"¡Que paguen! Al cabo todo lo que se roban, nosotros votamos y pagamos con los impuestos, lo que yo veo es que no hicieron nada", afirmó.

Añadió que el no vio ninguna agresión, además subrayó que durante mucho tiempo exigieron entablar el diálogo tanto con los legisladores como con autoridades estatales y no se ha obtenido una respuesta positiva.

"No golpearon a nadie, yo no me di cuenta, vamos a ver, como quiera nosotros afrontamos lo que hacemos, pero que ellos asuman las consecuencias de legislar; si nos citan venimos no nos asusta nada", continuó.

"Cuando a la gente le tienes el pie en el pescuezo, cualquiera se defiende", concretó Serna.

En tanto, Serna informó que resultado de su visita a Palacio, platicaron con el Secretario General de Gobierno, Manuel González quien les dijo que suspenderán los operativos que está realizando la Agencia Estatal de Transporte (AET), que era la principal queja de los chóferes, puesto que las multas para recuperar sus vehículos rondan arriba de los $30 mil pesos.

Además, los dirigentes de las diversas organizaciones como, Fuerza Estatal de Taxista, Taxistas Unidos, aseguraron que hay amedrentamientos por el titular de la dependencia en donde anda armado.

Por último, Serna detalló que mañana se van a reunir con el Secretario de Desarrollo Sustentable con Manuel Vital, para entablar una plática sobre el detector de emisiones que recientemente colocó el estado para medir los contaminantes de los vehículos.