Fox: Guardia Civil militarizada es la misma gata pero revolcada

Por: Iram Hernández





En campaña el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió mandar al Ejército a los cuarteles y nada más tomó el poder y propuso la Guardia Nacional militarizada, lo que es la misma gata pero revolcada, consideró el exmandatario Vicente Fox Quezada.

El exmandatario advirtió que en los primeros 100 días de la presente administración morenista ha habido más crímenes, que en el mismo periodo de Enrique Peña Nieto y más que Felipe Calderón Hinojosa.

Ante este panorama consideró que la estrategia de seguridad que criticó y que no tuvo buenos resultados, que fue sacar al Ejército a combatir el crimen organizado, la aplicará el presidente, con la Guardia Nacional.

Así lo dio a conocer, al participar en la séptima edición del Foro Motor de México 2019, organizado por la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

"Calderon decide a meter al ejército y pensó que en 6 meses se iba a terminar, había 9 delitos por cada 100 mil habitantes, abajo de 10 delitos estas en buena posición, con Calderón se disparó de 9 a 28, se incrementó 300%, para terminar su administración con 200 mil muertos".

"Viene el mesías y dice fuera el ejército... en campaña dijo que regresaría el Ejército a los cuarteles y tomó el poder dice no, si necesitamos a la guardia civil militarizada", agregó.

Asimismo el panista indicó que "no es a garrotazos que acabamos con el crimen tenemos que usar inteligencia".

En este sentido señaló que la administración federal no tiene pies ni cabeza, ya que para empezar, no tiene un Plan de Desarrollo, no se basa en estrategias, trabaja en ocurrencias.