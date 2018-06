Fórmula al Senado de Juntos Haremos Historia cerrará hoy en San Pedro

Noticias de hoy - 27/06/2018 07:34 a.m.

David Torres

Por:

INFO7 - Al afirmar que durante toda la campaña estuvieron remontando por lo cual ganarán las elecciones, los candidatos de la coalición "Juntos Haremos Historia" al Senado, Álvaro Suárez y Judith Díaz, invitaron a su cierre de campaña que se realizará este miércoles a las 6:00 de la tarde en las canchas del Parque Clouthier, del municipio de San Pedro.

El evento estará amenizado por Heidi Infante, nieta de Pedro Infante, y se presentarán algunas luchas.

"Nosotros llegamos aquí a picar piedra, llegamos con toda la adversidad y llegamos, además, en medio de burlas de mucha gente y hoy estamos en un empate técnico, según algunas encuestadoras, y en otras, en otros trackings estamos arriba".

"Invitamos a toda la gente a nuestro cierre de campaña, estamos contentos porque queremos insistir, hay mucha gente que no ha manifestado de manera su voto, no quiere decir, y otros son nuestros amigos, pero están en el clóset y queremos que salgan del clóset y se manifiesten, son morenos, también del PES y del PT", afirmó Díaz Delgado.

En la rueda de prensa, los candidatos pidieron a la comunidad no vender su voto aunque afirmaron que ya ni esa estrategia vencerá a su candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador.

"Por favor, no vendan el voto por unas cuantas monedas, vamos a dignificar a la política; por favor, no vendan su voto por un desayuno, vamos a dignificar a la política; por favor, no vendan su voto por una despensa", dijo Álvaro Suárez.