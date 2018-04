Fiscalía Anticorrupción frena 40 casos por estar mal integrados

Rodolfo García

Gran sorpresa se llevó el fiscal Anticorrupción, Javier Garza, cuando al analizar los casos que estaban a punto de llevarse al Poder Judicial descubrió que éstos tenían gran riesgo de ser desechados.

El fiscal detalló, en entrevista, que alrededor de 40 asuntos judicializados heredados por la Subprocuraduría Anticorrupción están en análisis de ser reconsiderados, ya que han detectado anomalías dentro de esos asuntos. Precisó que han encontrado algunos defectos generados por la propia fiscalía los cuales son desde falta de pruebas, falta de datos de prueba para acompañamiento de ellos, lo que va a producir una no vinculación a proceso.

“Nos dejaron como 40 asuntos judicializados y estamos analizando cada uno de los asuntos y los estamos viendo nuevamente sobre la posibilidad de continuar o no con la judicialización de los mismos, hemos visto algunos defectos precisamente realizados por la fiscalía con relación a eso y los tenemos que analizar muy seriamente.

“Precisamente estamos ahorita viendo esa circunstancia y analizando cuál es el mejor camino porque la idea es que los asuntos prosperen, pero si no están bien integrados definitivamente me gustaría verlos. Hay infinidad de defectos, falta de pruebas fundamentalmente al acompañamiento de éstos y que definitivamente esto iba a producir una no vinculación a proceso”, puntualizó Garza.