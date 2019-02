Felipe Gallo presenta su renuncia a la Policía de San Pedro

En medio de la ola de hechos violentos que se han desatado en el municipio, este sábado Felipe de Jesús Gallo presentó su renuncia al cargo de secretario de Seguridad Pública de San Pedro

Por: Redacción





El aumento en las incidencias delictivas dentro del municipio orilló aa presentar sual cargo de secretario de

Fue a través de un video en donde el ahora exsecretario, en compañía del alcalde Miguel Treviño de Hoyos, confirmaron la dimisión al cargo.

Gallo mencionó que las acciones delictivas que se han registrado en el municipio son debido a los maleantes y no a su presencia como secretario.

'He renunciado al cargo que orgullosamente me confirió el cabildo y el presidente municipal, Miguel Treviño de Hoyos, después de analizar todas las circunstancias que se han presentado desde el inicio de la administración, quiero aclarar que la violencia generada es por los delincuentes no por mi persona como se ha querido hacer creer', señaló el funcionario.