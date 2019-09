Felipe Calderón asistirá a asamblea de "México Libre" en San Nicolás

Por: Iram Hernández





En el intento de sumar impulso en la Sultana del Norte, con la presencia del expresidente y expanista Felipe Calderón Hinojosa, la agrupación "México Libre" en la Nuevo León anunció su próxima Asamblea este domingo en San Nicolás.

Norma Saucedo coordina esta organización a nivel estatal, adelantó que esperan la presencia de un invitado muy especial para dejar en claro el mensaje y propuesta que busca consolidar este proyecto en áreas de constituirse como partido político.

"Es un honor que (Felipe Calderón) escoja San Nicolás, no sé si haya un interés. Él quiere que todas las Asambleas se hagan (...) y no, no creo que haya un mensaje al panismo de esta ciudad".

Humberto Castillo, coordinador de comunicación, mencionó que están convocando a todo aquel ciudadano que se encuentre indignado de la situación del país.

"Nosotros decidimos pasar de la indignación a la acción y esto es convocar a todos los vecinos y a todos los mexicanos mayores de edad".

La reunión que convoca el equipo Libre será en el "Castillo Eventos", ubicado en la calle Miguel Hidalgo # 800 del centro de San Nicolás a las 11:00 horas. Para quienes estén interesados solo se pide que sean ciudadanos de este municipio y que lleven su credencial de elector vigente.

El expresidente visitará el municipio de San Nicolás para