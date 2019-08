Falla NL en protocolo contra feminicidios

En un sondeo, las madres de familia condenaron que el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón sea negligente en prevenir la violencia y que eso le esté costando la vida a las mujeres

INFO7

Por: Olivia Martínez

El feminicidio ocurrido en Zuazua, tragedia en la que un hombre asesinó a su pareja, demuestra que fallaron los protocolos o pasos a seguir para actuar cuando hay un caso de violencia de género, ya que ante las 15 denuncias que la víctima presentó debieron dictarse órdenes de restricción e implementarse otras medidas urgentes, consideró el abogado Gamaliel Garza.

El litigante aseguró que la falta de compromiso de los funcionarios para cumplir con sus obligaciones y el desconocimiento de la norma serían las causas de no cumplir con el protocolo.

A veces el problema es que el propio funcionario o una de dos: o no lo conoce, o no se le ha dado la debida capacitación, y la otra es que a pesar de que sabe cómo debe actuar no actúa, sobre todo que no quiere complicar tanto en el trámite, no quiere atender de la mejor manera porque considera que está perdiendo tiempo, dijo.

El problema es que, al no actuar, se propicia una tragedia.

Como que no valora tanto lo que la persona le está diciendo, o pone en tela de juicio lo que la persona le dice, lamentó. El abogado recomendó a las víctimas de violencia interponer cuanto antes la denuncia ante el Ministerio Público, ya que aunque hay instituciones de ayuda que la pueden arropar, lo urgente es denunciar los hechos ante la Fiscalía.

En tanto, las mujeres condenaron que el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón sea negligente en prevenir la violencia de género

Estamos en una bomba de tiempo, ya, por favor, que se ponga a trabajar El Bronco, sostuvo una ama de casa.

Es un ladrón, desde que llegó nos tiene con la P en la frente, nos tiene con la P en el pescuezo, él es el principal y luego el otro, Manuel (Manuel González, secretario general de Gobierno), su asesor, no sabe ni hablar, creen que nos hace tontas... y las autoridades sin hacer nada y más empezando con ese Bronco que no sirvió para nada, declaró.

Acusaron al gobierno estatal de ignorar las denuncias.

Siempre dicen: que haya sangre, ponga la denuncia hasta que haya sangre. Pero ¿cómo?, ya cuando haya sangre ya está muerta, deben de actuar, deben de oír a la persona, sostuvo.

Y exigieron actuar.

Es lo primero que se debe de poner, una orden de restricción, aclaró otra mujer.

Que haga caso la policía... no, no se mueven, quieren ver billete, criticó.

Lamentablemente, Nuevo León es tercer lugar nacional en feminicidios, con cerca de 35 casos en este año.

