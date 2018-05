Falla Estado en seguridad; no aplicaría "legítima defensa" en caso de tienda

Organismos de derechos humanos afirman que los recientes hechos demuestran que el Estado abandonó la prevención; en el caso del yerno de la tendera que mató a un ladrón no aplica la legítima defensa porque la vida de las víctimas ya no estaba en riesgo

03/05/2018

David Torres

Por:

INFO7 - Los ciudadanos no tendrían por qué estar enfrentando a los ladrones si el Estado no fallara en su obligación de garantizar la seguridad mediante la prevención del delito desde el aspecto policíaco y social.

En eso coincidieron el organismo Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos y el diputado local panista, Marcos Mendoza, los cuales deploraron hechos recientes.

"El Estado ha fallado, el Estado no está correspondiendo a la confianza y esperanza que tenían los ciudadanos en este gobierno y, en general, en muchos gobiernos porque ya la gente está desesperada, esto que está pasando es una desesperación que se está viendo", afirmó el legislador panista.

"Hay derechos que están asentados en la Constitución, en los tratados internacionales y uno es garantizar la seguridad, cuando hemos hablado de toda esta violencia que ha permeado en Nuevo León, estamos hablando de una ausencia del derecho a la seguridad, de la protección al derecho a la seguridad", indicó la integrante de CADHAC, Liz Sánchez Reyna.

En el 2018, se tiene el registro de ocho casos en los que ciudadanos han enfrentado a delincuentes, pero dos ocurridos en las últimas dos semanas son emblemáticos: en el primero un carnicero y sus empleados desarmaron a un ladrón y, en el segundo, el yerno de una comerciante mató a un sujeto que robó la caja del negocio.

En éste último caso, el diputado Vázquez, que fue quien promovió y logró que hace un año se endureciera la "legítima defensa", acepta que la reforma no beneficiaría a quien disparó pues el homicidio lo cometió cuando ya no estaba en riesgo su vida y la de su suegra.

"No estamos ante un caso de legítima defensa porque la legítima defensa tiene que ser cuando está en riesgo tu vida o la de tus hijos.

"Cuando tú ves que el ladrón entra a tu casa y está golpeando a tus hijos y tú lo tienes que parar o lo tienes que sacar a golpes, tienes que defender a tus hijos o defender tu propia vida, pero la legítima defensa es en el momento", afirmó el legislador.

Vázquez argumentó que la "legítima defensa" se endureció a petición ciudadana, pero CADHAC estima que no sirve ni servirá si el Estado no resuelve el problema de fondo que es la falta de oportunidades educativas y laborales para que los jóvenes no opten por delinquir.

"Lo que se tiene que enfocar el gobierno es garantizar la seguridad, por supuesto, que es algo que le corresponde".

"Lo otro es también hacer acciones que vayan tendientes a resolver la violencia de fondo, que vayan enfocadas al tema de cuestiones laborales, entornos donde haya cuestiones culturales, deportivas, como la parte de la prevención de la violencia y en eso no se está actuando".