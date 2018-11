Exigen vecinos retiro de miles de llantas

La acumulación de neumáticos ha provocado que se generen enjambres de zancudos los cuales han detonado la enfermedad del dengue

INFO7Por: David TorresMiles deseen los patios de la planta de transferencia de basura que la Secretaría de Servicios Públicos detiene en las calles Arista y David Alberto Cossío, de la colonia

Los vecinos indican que la cantidad de llantas empezó a crecer hace cuatro años debido a que supuestamente ya no se las recibieron en los confinamientos de Simeprode.

Sin embargo, ellos han sido los que han pagado los platos rotos pues en sus casas abundan los zancudos, moscas y ratas que han detonado la enfermedad del dengue, entre otras.

"No sabemos que hacer, ya les dijimos mucho que se llevaran esas llantas, no podemos ni salir, yo tengo niños con autismo y no los saco porque les pican los zancudos", afirmó el vecino Arturo Rodríguez quien vive a un lado de la planta.

Los afectados han ido también a la Secretaría de Salud del Estado, pero tampoco les han resuelto nada.

Desde las casas vecinas se observa la enorme cantidad de neumáticos qué hay en la planta, principalmente en el lado donde viven más familias.