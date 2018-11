Exigen retiro de miles de llantas; municipio promete actuar

Los habitantes de la colonia Residencial Vidriera padecen desde hace años el acumulamiento de neumáticos lo cual ocasiona la proliferación del dengue. Municipio responde que las retirará

"La situación es increíble, nuestros niños no pueden salir a jugar, en lo particular nosotros tenemos dos niños con capacidades diferentes, son con autismo, tienen recomendado por parte de las escuelas, salir, convivir, no se puede convivir, no se puede salir, no se puede jugar", afirmó el vecino, Arturo Rodríguez.

Los vecinos de las calles David Alberto Cossío, Arista y Doctor Coss afirman que el acumulamiento de neumáticos inició hace cuatro años, pero en este 2018 ya llegaron un punto en que los enjambres de zancudos son insoportables y han provocado que muchos enfermen.

"No se puede estar afuera por todo el zancudal que hay, ha habido muchos casos de dengue en esta colonia uno de ellos fui yo, fue mi papá, fueron los trabajadores míos", dijo Eduardo Torres.

Desde los techos de los vecinos se observa la montaña de llantas que no se sabe cuántas son, pero existe el dato que en lo que va del año se han recolectado 90 mil en la vía pública.

"Más bien estoy triste porque no nos han hecho caso, hay bastantes zancudos, demasiados zancudos, anteriormente había muchas ratas y de todo, de todo tenemos que soportar", expresó, Lilia Ordóñez.

Sobre el tema habló el Concejal Presidente de Monterrey, Bernardo González, quien indicó que la problemática obedece a que el 30 de octubre se venció el contrato que tenía el municipio con la empresa YPM S.A. de C.V. la cual confinaba el material por lo que este viernes la buscarán para reactivarlo e iniciar el retiro lo más pronto posible.

"Esta empresa hacía el confinamiento y reciclaba los materiales, esa es la información que tenemos del momento, insisto no podemos estar dejando ahí todo este tipo de material, se va a ir acumulando día con día".

"He instruido a la Secretaría de Administración y en este momento al Tesorero para que de manera conjunta puedan ver cómo presupuestalmente y en el marco jurídico de una adquisición o contrato se vea este tema", indicó el Concejal Presidente, Bernardo González Garza.

Y eso es precisamente lo que piden los vecinos porque además del dengue, no quieren imaginar la tragedia que sucedería si hay un incendio.