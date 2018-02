Exigen redoblar esfuerzo para mejorar la seguridad tras racha violenta

Presenta Consejo Ciudadano de Seguridad un serie de señalamientos en materia de seguridad; piden más transparencia en presupuesto y gasto y alerta sobre foco rojo en penales

Noticias de hoy - 13/02/2018 09:00 a.m.

David Torres

Por:

INFO7 - Luego de la racha violenta que marcó el arranque del año, el Consejo Ciudadano de Seguridad le exigió al Estado redoblar esfuerzos para combatir el problema y alejar esta responsabilidad de sesgos políticos.

En su primera sesión del 2018, los consejeros enumeraron deficiencias que no permiten avanzar en este terreno como, por ejemplo, que desde hace dos años, el Estado no ha reunido al Consejo de Coordinación del Sistema Integral de Seguridad Pública que aglutina a municipios, dependencias estatales, federales y los poderes judicial y legislativo.

"Lo que hace falta y es el llamado que hacemos al Estado y los municipios es que refuercen todas las actividades de seguimiento, de capacitación, de adiestramiento, de reclutamiento de nuevos elementos que vayan a formar parte de seguridad", afirmó el presidente de ese organismo, Arturo Fernández Martínez.

Además, reprocharon que pese a sus solicitudes escritas y verbales, no saben cuál es el presupuesto para seguridad pública ni cómo se gasta.

"Un llamado para que se nos informe sobre los recursos financieros asignados para el ejercicio fiscal 2018, en el tema de seguridad pública y también se nos informe el ejercicio que se desarrolló en el 2017", indicó el consejero Marco Decanini.

También pusieron el dedo en la yaga en el tema de cárceles pues a dos años y cuatro meses de que inició la actual administración no hay un programa de reinserción social lo cual, en cualquier momento, puede desatar otra tragedia como la última del Penal de Cadereyta.

"No nos han tomado en cuenta, en un pasado reciente, hubo dictámenes de la preliberación de los internos y en un año no hubo ningún interno liberado porque se decía: ´aquí no le vamos a abrir la puerta a los delincuentes´, es decir, son posiciones personales", expresó el consejo Ledezma.

Los consejeros señalaron que el Estado ha obstaculizado la creación del Observatorio Vial al no destinarle presupuesto.

En el recuento también salió el tema electoral en el cual pidieron que todos los candidatos a alcaldes presenten estrategias de combate al delito.

"Estamos observando, eso sí, que las promesas que se hicieron en esta administración para lo cual fueron elegidos, eran muy precisas y concisas diciendo que los ciudadanos van a ser tomados en cuenta, eso no está ocurriendo", manifestó Jacobo Wapinski.