Exigen recuperación de predio para sampetrinos

Por: Iram Henrández





Al señalar que al no tener espacios para los vecinos, la inseguridad termina por tomar estos sitios, el diputado local de Acción Nacional Luis Susarrey junto con vecinos y regidores sampetrinos demandaron al municipio actuar ante la la invasión de un predio municipal por parte del CETIS, ubicado en la colonia Garza Ayala.

Acompañado de vecinos inconformes de ese sector, el legislador por el distrito 18 con cabecera en San Pedro, consideró prioritario que el municipio recupere este espacio para los vecinos y se cumpla con los acuerdos anteriormente establecidos.

Y es qué desde 1980 el Cabildo de San Pedro aprobó donar el terreno al CETIS, con la condición de que las áreas verdes fueran de uso compartido con los vecinos, sin embargo el trato nunca se formalizó como contrato de donación, por lo que el predio de 22 mil metros cuadrados pertenece al Ayuntamiento.

Pese a ello, hace seis meses se detectó que la institución educativa comenzó a levantar una barda en todo el perímetro, pese a que esto no está permitido por la actualmente, expresó Susarrey.

"Hoy la propiedad está vallada sin que tengan el derecho para hacerlo. La escuela cercó durante las noches. Lo que se me hace raro, es que ahorita están construyendo, y que no hay inspectores de municipio multando a las personas que lo hacen. Tú no puedes construir en una propiedad que no te pertenece", declaró en entrevista.

"Hay algo raro ahí. Yo lo intenté cuando fui secretario de participación ciudadana. Yo vi mucho apoyo de los vecinos, pero vi mucha resistencia por parte de la escuela, como que pensaban que si el municipio lo tomaba no les iba a dejar usar el espacio a ellos, y luego se vino un problema muy grave, tienen la posesión, o sea no tienen la propiedad pero tienen la posesión", añadió.

Junto con la fracción de regidores del PAN del Cabildo sampetrino, Karla Flores, Ernesto Chapa y Juan Gabriel Ramírez Conde, Susarrey presentó a la presidencia municipal a dejar un escrito firmado por los 400 vecinos del sector.

Lo anterior con la intención de que sea revocado el acuerdo de Cabildo y el municipio tome posesión del predio, o que formalicen el contrato bajo las condicionantes de uso compartido, situación que no se ha dado y que afecta a los habitantes de ese sector.