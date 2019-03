Exigen que Metrorrey aplique el seguro contratado para proteger a sus usuarios

Por: Redacción





Para atender el deterioro que presentan en su infraestructura las líneas 1 y 2 del metro, y evitar riesgos a los miles de usuarios, el Coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Francisco Cienfuegos, exigió al Ejecutivo Estatal que de manera inmediata haga uso de la póliza de seguro contratada por el Sistema de Transporte Metrorrey.

Francisco Cienfuegos señaló que, de acuerdo con información de las cuentas públicas de Metrorrey, año con año contrata una póliza de seguro en su modalidad de todo riesgo, daño físico, súbito o imprevisto de ese sistema de transporte, que asciende aproximadamente a 8 millones de pesos.

El Coordinador del GLPRI señaló que actualmente las líneas 1 y 2 del metro presentan grietas en la base estructural, escaleras eléctricas descompuestas, los vagones circulan con las puertas abiertas y durante los últimos meses constantemente la línea 1 del metro registra problemas en su circulación.

"Exigimos al Gobernador del Estado, Jaime Rodríguez Calderón, que, en su papel de presidente del Consejo de Administración de Metrorrey, gire instrucciones inmediatas para que el organismo haga uso del seguro contra riesgos contratado en el año 2018. Asimismo, que nos informe si en años anteriores se ha utilizado el seguro, explicando detalladamente cuáles fueron las cláusulas base para hacerlo efectivo", planteó.

Cienfuegos refirió que de acuerdo con los datos de las cuentas públicas se desprende que el seguro contratado por Metrorrey; en 2016 ascendió a 8,952,508; en 2017 de 8,094,920 y en 2018 por 8,145,884, para el 2019 no se ha adjudicado dicha contratación.

"Es importante señalarle al Gobernador que esta exigencia no debe ser tomada, como es su costumbre, como un tema político. la vida de los usuarios está en riesgo. Con eso no se juega. Es irresponsable y negligente no actuar ante lo que de manera evidente es un riesgo para la ciudadanía", mencionó Cienfuegos.

El Coordinador de la bancada del PRI en el Congreso señaló que, en el mes de febrero el Organismo publicó convocatoria pública para contratar el servicio de póliza de seguro para el período del 16 de marzo al 31 de diciembre de 2019.

"Lo preocupante es que a la fecha no hay tal seguro, puesto que justo el pasado viernes 22 de marzo el Comité de Adquisiciones de Metrorrey en sesión pública, rechazó la única propuesta económica que había por considerarla elevada pese a que cumplía con los requisitos dentro del proceso de adjudicación, misma que ascendía a la cantidad de 10,656,000", puntualizó.

"Ante esto quiero pensar que el seguro 2018 sigue vigente en tanto se contrate otro, lo menciono como duda y cuestionamiento porque no se encuentra publicado dicho contrato, o al menos no es accesible en el portal de transparencia de dicho Organismo, lo que sería una falla muy grave que no se estuviera previniendo la transición de un seguro anual a otro", señaló el Diputado Francisco Cienfuegos.