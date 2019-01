Exigen PAN destitución de Jorge Longoria

Por: Rosy Tovar





Debido a las constantes deficiencias que presenta el transporte público en el Estado, los, presentaron un escrito dirigido al gobernador donde solicitan lade, director de la(AET).

En el documento, se hace alusión a la falta de calidad en el servicio, tarifas altas, la participación de éstos en accidentes de tránsito, la proliferación de taxis piratas , entre otras cosas; por lo que subrayan que ello atiende a una falta de control y plan estratégico por parte del funcionario.

"Vemos una carencia total en el transporte no vemos un plan integral no hemos visto una respuesta favorable hacia la demanda y los ciudadanos de parte del ingeniero Longoria; por ello que el día de hoy los diputados de Acción Nacional estamos pidiendo su destitución completamente porque urge ya tener todo un proyecto integral de transporte y movilidad en el estado de Nuevo León que no se ha visto presentado por parte de la autoridad", precisó Carlos de la Fuente Flores, coordinador del grupo legislativo.

Añadió que la principal función de Longoria es la supervisión y correcta aplicación del transporte público en beneficio de la comunidad, lo cual no ha sido atendido por el mismo.

Durante entrevista, De la Fuente Flores, adelantó que de no ser escuchada su petición por parte del Ejecutivo, procederán a efectuar un juicio político hacia el Titular de la AET.

"Estamos manifestando a nombre de los diputados de Acción Nacional la destitución y por otro lado iniciaremos con el resto de los grupos legislativos, el juicio político por si el gobernador no escucha el llamado, lo haremos por el Congreso del Estado", afirmó el Diputado.