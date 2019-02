Exigen comparecencia de gobernador por contaminación; "no hace nada"

Por: David Torres





Debido a que no se está haciendo nada para combatir la, eldel, acudió a la Oficialía de Partes del Congreso local a pedirle a los legisladores que citen aal gobernador y Secretario de Desarrollo Sustentable.

El legislador federal indicó que ambos tienen que rendir un informe sobre la situación que guarda la contaminación de la zona metropolitana la cual cada día es más grave.

"Sé que ustedes Sal igual que millones de nuevoleoneses han recibido el malestar que prevalece por la situación ambiental por lo que me permito solicitarles muy respetuosamente (que) tengan a bien llamar a comparecer al gobernador constitucional así como a José Manuel Vital Couturier, Secretario de Desarrollo Sustentable", indica el documento entregado en el Congreso local.

González Soto indicó que no ha visto ninguna acción real contra la contaminación incluso ni siquiera para quedar bien mediáticamente.

"Yo no he visto operativos para detener vehículos contaminantes ni para cerrar pedreras, las montañas ya no existen, ya se las acabaron y nadie hace nada", afirmó el petista.

El legislador indicó que será decisión de los diputados locales el día en que citen al mandatario y su equipo.