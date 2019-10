Exigen aprobar Ley de Movilidad, en vez de distraerse

INFO7

Por: Olivia Martínez

Luego de que ya pasó más de un año de que el Congreso Local inició el análisis de la Ley de Movilidad, pero sin resultados ya que no ha sido aprobada, este martes representantes de 15 organizaciones no gubernamentales exigieron al Congreso Local priorizar la Ley de Movilidad, que sigue pendiente.

A modo de protesta, los representantes de diversas organizaciones se pronunciaron afuera del Congreso y alegaron que los diputados están distraídos en otros temas, pese a que el Estado vive una crisis en materia de transporte y vialidad.

"La gente está sufriendo en las calles por la crisis del transporte público, 10 mil millones de pesos es el costo de congestionamiento vial, eso lo acaba de decir el Instituto de la Competitividad: 10 mil millones se pierden al año por la crisis en el congestionamiento, hay otras crisis de salud. Somos el estado con más choques", declaró David Pulido, de "Pueblo Bicicletero".

"Parece que no les interesa el tema, parece que no les interesan las horas de trabajo que las personas de la sociedad civil le estamos dedicando a algo que no nos corresponde y que hemos tenido que hacer porque las autoridades no hacen su trabajo, y que al final el día los diputados sólo lo están usando para tomarse la foto, para hacernos venir, para simular que les interesa", sostuvo Ana Ramírez, de "La banqueta se respeta".

