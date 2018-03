Exigen ambientalistas transparentar recursos del Parque Fundidora

Iram Hernández

Por:

Ante las amenazas del titular de Parque Fundidora, Fernando Villarreal Palomo, sobre presuntas difamaciones respecto a irregularidades detectadas en el manejo de este espacio público, ambientalistas acudieron a entregar un escrito aclaratorio al funcionario.

En las oficinas del parque, el ecologista Guillermo Martínez Berlanga presentó la contestación al señalamiento realizado por Villarreal Palomo, a nombre propio y el de 21 personas más que han solicitado información que hasta el momento ha sido negada.

Los integrantes del Comité Ecológico Pro Bienestar cuestionaron la opacidad de la administración del Parque Fundidora, sobre los contratos colectivos para eventos masivos e ingresos obtenidos, mismos que no se han visto reflejados en mejoras al parque.

Asimismo, a través del documento se le hace responsable al funcionario sobre la seguridad e integridad de los inconformes tras las amenazas intimidatorias emitidas por él.

Durante la entrevista en el Parque, personal de seguridad permaneció a la expectativa y cercana a los activistas.

Martínez Berlanga, enfatizó que insistirán ante la autoridad estatal, debido a que la información debe ser pública, y donde tras inconformarse, la administración los remitió a la cuenta pública del parque, misma que no contiene la información demandada por los ciudadanos.

"Nos preocupa que nos diga que no tenemos derecho a preguntar, que no tenemos derecho a cuestionar y que no tenemos derecho a dudar y nos refiere a la cuenta pública", expresó.

"Nosotros pedimos dos cosas: Cancela los eventos masivos porque el efecto de compactación de 180 mil gentes, un millón, al final del año están destruyendo al parque, y dime a quién le diste los contratos, que ni siquiera son proporcionales, y por cuánto tiempo".

Los ciudadanos acudieron a las oficinas en el interior del parque y solicitaron se les firmara de recibido, donde una joven recepcionista señaló que ella no podía hacerlo y que lo haría la asistente de Villarreal Palomo, pero nunca salió.

Ante la insistencia de los inconformes, la joven tuvo que llevarlo a otra oficina para que fuera firmado de recibido.