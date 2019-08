Exigen actualizar tarifas de transporte urbano

Empresarios transportistas acudieron a las instalaciones de Palacio de Gobierno para solicitar la actualización de las tarifas

INFO7

Por: Estrella Gracia

Los transportistas de Nuevo León insisten en un incremento a las tarifas.

Este lunes un grupo de empresarios del transporte acudieron al Palacio de Gobierno para exigir que sesione el Consejo Estatal del Transporte y actualicen, en base a un estudio, las tarifas.

"Seis o siete años que están pasando y no hay ningún estudio, no hay ninguna propuesta financiera, no hay nada, quién lo vigila: contraloría, el congreso, el gobernador, quién", comentó Adalberto Martínez, de la Asociación Pública de Transporte urbano de Nuevo León.

Señalaron que desde el 2013 no se han actualizado las tarifas.

"Qué ha hecho el consejo del 2013 a la fecha, por favor, nosotros venimos a decirle al gobernador oye no están cumpliendo con la ley", informó Martínez.

Aunque no fueron atendidos aseguraron que no tienen previsto un paro de labores.

