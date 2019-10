Exigen aclarar si racha violenta es por crimen organizado o por cobro de piso

Condenan a autoridades por ola de personas calcinadas en los últimos días en Nuevo León

Tras revelarse que por lo menos tres de las seis personas calcinadas en los últimos días eran comerciantes, los diputados del Congreso de Nuevo León lamentaron que resurjan los focos rojos del pasado, lo que implica una alerta, y exigieron al gobierno de Jaime Rodríguez, El Bronco, clarificar la situación y no crear más temor.



Y es que al principio las autoridades aseguraron que se trataba de delincuencia organizada, y ahora resulta que es un tema de cobro de piso.

La Fiscalía determina que tres de ellos eran comerciantes, ya se desvirtúan las declaraciones del secretario de Seguridad que venía manifestando que era un tema de la delincuencia organizada.

Sería preocupante que estuviéramos otra vez como estuvimos en el 2009 y 2010 donde a los comerciantes se les pedía un cobro de piso para no molestarlos, eso sería regresar a un estatus de violencia que no hemos tenido, que no se veía en los últimos 8 ó 9 años, una relativa tranquilidad en la comunidad porque el pleito era entre las bandas de delincuencia organizada, dijo Carlos de la Fuente, coordinador de la bancada del PAN.

Los legisladores lamentaron el clima de violencia.

Hay focos alarmantes que están encendidos de los que el Estado ha vivido antes y que ha podido superar que vuelvan a aparecer esos focos rojos, esperemos nosotros que el gobierno del Estado tome cartas en el asunto y se pueda retomar el rumbo correcto y el estado de derecho, sostuvo Francisco Cienfuegos, líder de la bancada del PRI.

Y exigieron acciones contundentes por parte de la secretaría de Seguridad y de la Fiscalía General de Justicia.