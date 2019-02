Exigen a Longoria parar cacería de Uber

El funcionario comparece ante el pleno de diputados mientas afuera taxistas protestan en su contra

INFO7

Por: David Torres



Un centenar de choferes de taxis privados hicieron una carrera al Congreso local para protestar contra el Director de la Agencia Estatal del Transporte, Jorge Longoria, a quien le exigieron detener los operativos de decomiso.

Mientras Longoria comparecía ante el pleno de los diputados por el mal servicio, los choferes denunciaban que para no quitarles las unidades, los inspectores de transporte les han pedido dinero y al no aceptar les quitan sus carros y aplican multas hasta de 40 mil pesos.

"Lo único que pedimos es que nos dejen trabajar, la verdad nos están casado como si fuéramos criminales, peligrosos, si vieron ahorita como 30 patrullas, granaderas con pasamontañas, camiones enteros de policías", afirmó la operadora Irene Munguía.

"Atropellan todos los derechos de uno, no te dejan usar el teléfono, me pidieron que lo pusiera en el capacete, yo no quería, quería abrir el teléfono, se acercaban los de Fuerza Civil y me amedrentaban", secundó Pedro Valles.

En el grupo de inconformes estaban de aplicaciones como Uber, Didi, Taxify e incluso de taxis piratas que también exigían concesión.

"Siempre hay cacería de conductores de Uber, entro la autoridad, la ley, diciendo: ´ah, eres tú uber, ah, pues dame tanto dinero y te dejo ir y si no, le hablo a transporte´", dijo Juan Carlos de la Rosa.

Los choferes de los denominados "cibertaxis" respondieron que están de acuerdo en ser regulados dentro de la nueva Ley de Movilidad, pero pidieron participar en esas mesas de discusión.

Mientas los uberistas y otros se mantenían en el exterior del Congreso, los diputados locales de todos los partidos cuestionaron duramente a Longoria por la pretensión de querer aumentar las tarifas sin mejorar el servicio en el Estado.

"Nosotros queremos que nos regularicen, lo pedimos, porque nosotros queremos trabajar tranquilos y si el gobierno quiere que paguemos más impuestos nosotros estamos en toda la disposición de hacerlo, a las reglas que ellos nos pongan, lo que queremos es que nos dejen trabajar a gusto", abundó el taxista Sergio Martínez.