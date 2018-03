Exigen a diputados no permitir privatización de radio y TVNL

Iram Hernández

Por:

La Radio y TV pública de Nuevo León están en riesgo de convertirse en medios privados, debido a que el trasfondo del impulso de la ley de descentralización de medios volvería al canal 28 y la frecuencia 102.1 de FM en espacios para la propaganda política.

Otro de los riesgos principales es que la manera en que la autoridad estatal, a propuesta del gobernador con licencia Jaime Rodríguez Calderón, contempla que se mantenga de donativos y recursos privados, aunado a la posibilidad de que radio y TV de NL pueda adquirir deuda, lo que eventualmente complicará más las ya afectadas finanzas de la entidad.

Héctor Leal, vocero y organizador de las manifestaciones para que se regrese completamente la estación y programación de música clásica de Opus a la frecuencia modulada, destacó que la exigencia también es que los diputados del Congreso local informen la manera en que irá está Ley de descentralización de medios.

Lo anterior ante un eventual "madruguete" por parte de los diputados y ante algún acuerdo político por debajo de la mesa dando como resultado una ley a modo, esto después de que los inconformes presentaron una iniciativa para mejorar los cambios de adaptación a la disposición federal, debido a que el plazo para su aprobación ya venció.

"Les exigimos a los diputados que queremos ver el borrador de la iniciativa ley que piensan pasar porque pensamos que está semana va en agenda aprobar esta ley.

"No sabemos si están contemplando un candado para impedir más deuda y la privatización porque el gobernador Rodríguez Calderón propone que puedan adquirir deuda y nos va a dejar medios endeudados, sin equipamiento y dejará un organismo más emproblemado, y podría haber una malversación (de recursos) por ahí", agregó Leal.

A Pregunta expresa, el activista cultural, señaló que con la implementación de Libertad FM, antes Opus, solo se hizo un "Frankenstein" respecto a su contenido, al ser calificado como “un mal cálculo político” de parte de Rodríguez Calderón.

Dentro de la propuesta de iniciativa de ley que se mandó por parte de los activistas al Legislativo local desee el pasado 15 de enero, el grupo de ciudadanos contempla entre otras acciones, establecer la vocación del sistema como educativa y cultural, no de difusión política y gubernamental.

Asimismo que se respete el funcionamiento del sistema en base a recursos públicos, como lo establece la Ley Federal de Telecomunicaciones, en su art. 88. Incluir la participación ciudadana a través de la inclusión de ciudadanos en la Junta de Gobierno, no solo de membrete como se pretende en la iniciativa del gobierno.

“Se definen los requisitos mínimos del perfil del Director General del sistema, para que

pueda conducirlo hacia sus fines educativo y cultural, no políticos. Establece la no comercialización de espacios y contenidos, para no crear otra área propicia para los malos manejos financieros, y ser congruente con la vocación educativa y cultural.

“No contempla la posibilidad de contratar deuda de largo plazo, en prevención de que al final de cada sexenio, se entregue un organismo explotado y quebrado financieramente”, señaló el vocero.