Exige PAN que interino no se meta en proceso electoral

Luego de que "El Bronco" solicitó licencia por seis meses para irse de candidato presidencial, la dirigencia estatal del PAN afirmó que éste incumplió otra promesa de campaña lo cual es un engaño para la población

INFO7 - El dirigente estatal del PAN, Mauro Guerra Villarreal, exigió que quien se quede como gobernador interino no se entrometa en el proceso electoral del siguiente año ya que eso sería ilegal.

Mauro Guerra Villarreal afirmó que Nuevo León necesita un gobernador de tiempo completo y no uno que ande en campaña constante como sucedió con Jaime Rodríguez Calderón.

"Espero que garanticemos que quien vaya a quedar en el gabinete como titular de ese gobierno pues no vaya a entrometerse en este proceso electoral porque necesitamos que el gobernador interino se dedique a gobernar Nuevo León y no a hacer campaña ya que Nuevo León necesita un gobernador de tiempo completo y no como hasta ahora, un gobernador en campaña", expresó el líder panista.

En entrevista con INFO7 Amigos, el dirigente blanquiazul indicó que entre la comunidad se escuchan voces de alivio porque el Jaime Rodríguez ya se fue, pero que en realidad, es una falta de respeto el que deje el cargo a la mitad.

"Son comentarios que la ciudadanía hace de que qué bueno que se va y si está en campaña que se dedique a hacer campaña y deje a alguien más gobernar el Estado, pero nosotros vemos una promesa más del gobernador que no se cumple que fue no buscar otro cargo, otro puesto

"El gobernador fue electo para responder por seis años, aún y que él pide licencia se debe garantizar que el gobierno se lleve con éxito y si no sale bien pues será su responsabilidad porque para eso fue electo", indicó.