Exige Morena sacar adelante Concejo de Monterrey

Por: Iram Hernández



Ante la lucha de poder que se está teniendo en torno al destino del gobierno interino de la capital de Nuevo León, el coordinador de Morena, Ramiro González, exigió al PRI y al PAN respetar el acuerdo que tenían para sacar adelante el Concejo Municipal de Monterrey, y hacer a un lado intereses partidistas.

El legislador dijo que ante los sucesos que ocurrieron ayer y antier, desde que llegó la notificación del tribunal, ellos han participado en la elección para nombrar un Concejo para Monterrey que lleve las cuestiones administrativas como lo marca la Ley, mientras se elaborar las nuevas elecciones.

"En este caso quiero ser muy claro para que la ciudadanía tenga de primera mano el posicionamiento de Morena y el trabajo de este grupo legislativo en este consenso. Al fin del día iniciamos desde el primer minuto a empezar a ver nombres, a dar propuestas, a revisar currículos porque queremos dar la importancia que necesita el que ese concejo sea bien diseñado, con todas las fuerzas, con toda la capacidad para que lleve a cabo los próximos dos meses", señaló.

Sostuvo que su bancada propuso nombres de una calidad moral muy importante, con una capacidad intelectual, y que no tienen que ver nada con la política, como lo son Artemio Garza, como lo es Palomino, gente con calidad moral comprobada.

"Pero quiero invitar ahorita al partido que está en el poder en Monterrey, que lo tiene controlado, y también al Partido Acción Nacional, a fin de cuentas el exalcalde que está ahorita Adrián de las Garza, quiero llamar al PRI y al PAN de que le quiten los intereses partidistas al Concejo, quiero decirles que no metan las manos, porque eso está deteniendo los consensos", subrayó.

Resaltó que como diputados tienen que ser totalmente abiertos y trasparentes, y nombrar a las mejores personas.

"Ya teníamos un acuerdo, pero simplemente nada más porque ellos arriba no se ponen de acuerdo y no dan la salida, otra vez se vuelve a atorar y otra vez dejamos a la gente de Monterrey en un estado de ingobernabilidad, y eso no es lo correcto", enfatizó Ramiro González.

El diputado insistió en que eso no se vale, e invitó a los líderes de esos partidos a que se dejen de negociar cosas aprovechando al Concejo, y que le quite totalmente el tema electoral.

"El concejo tiene que ser ciudadano para que lleve los caminos de la administración y no que vean en el concejo una situación de ámbito electoral que pudiera afectar".

Dijo que pueden reanudar en cualquier momento, el dictamen se regresó a gobernación, como debe de ser, la presidenta de Gobernación está esperando convocar de nueva cuenta.

Explicó que ya habían sacado un dictamen que aprobaron por unanimidad en la Comisión de Gobernación, lo pasaron al Pleno y al no presentarse el PAN a votar no completaron los 28 votos que se requerían.